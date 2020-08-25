Историк и журналист Армен Гаспарян специально для издания Украина.ру прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о возможном вторжении в Крым
Также в еженедельном влоге журналист подвел итоги Дня независимости.
Ранее Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. И в связи с этим экс-секретарь СНБО выразил готовность помочь Зеленскому в «реализации наступления».
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