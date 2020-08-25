Историк и журналист Армен Гаспарян специально для издания Украина.ру прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о возможном вторжении в Крым

Украина.ру на Youtube Сильные и независимые: почему украинцы оказались на грани выживания?