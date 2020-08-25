«Договорняк с Россией важнее»: Турчинов ответил на праздничную речь Зеленского
«Договорняк с Россией важнее»: Турчинов ответил на праздничную речь Зеленского
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Также в еженедельном влоге журналист подвел итоги Дня независимости.

Ранее Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. И в связи с этим экс-секретарь СНБО выразил готовность помочь Зеленскому в «реализации наступления».