В понедельник, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. В этот день 29 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, реализовав таким образом результаты Всеукраинского референдума, проведенного в декабре 1991 года

Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости проходят без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городом маршировали ветераны АТО.

Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли от Национального университета им. Шевченко к Европейской площади под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне марширующих прошли такие патриотические и проукраинские организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

На митинге после марша выступал и сам экс-президент. Он заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

Напомним, впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года в память о том, что 21 июля 1990 года Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. С 1992 года День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа, так как 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.