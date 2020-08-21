А если конкретнее:

— телеграм-канал Nexta и его успех на революционном медийном поле;

— чем могут закончиться протесты, если обратиться к истории;

— СМИ — союзники или враги государственности;

— парадоксы белорусских протестов.

НАТО в Белоруссии. Россия, встречай еще одного врага - видео
НАТО в Белоруссии. Россия, встречай еще одного врага - видео
Спецпроект выходит по пятницам на нашем канале. Напомним, 9 августа 2020 года, сразу после голосования, по всей территории Белоруссии, включая города Минск, Барановичи, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв, Молодечно, Оршу, Пинск, начались массовые протесты. Причиной стало подозрение в фальсификации итогов выборов в свою пользу со стороны действующего президента Александра Лукашенко.

Власть ответила массовыми задержаниями протестующих и избиением задержанных, применением резиновых пуль, слезоточивого газа, светошумовых гранат и водомётов, что, по её версии, было оправдано провокациями и нарушениями со стороны демонстрантов.     