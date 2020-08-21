Протесты оппозиции в Белоруссии, митинги в поддержку Лукашенко, а также позиция России и влияние СМИ на цветные революции - это мы обсуждали в 5-м выпуске спецпроекта «Конкретно с Кириллом Вышинским»

А если конкретнее: — телеграм-канал Nexta и его успех на революционном медийном поле; — чем могут закончиться протесты, если обратиться к истории; — СМИ — союзники или враги государственности; — парадоксы белорусских протестов. НАТО в Белоруссии. Россия, встречай еще одного врага - видео Александра Лукашенко. Власть ответила массовыми задержаниями протестующих и избиением задержанных, применением резиновых пуль, слезоточивого газа, светошумовых гранат и водомётов, что, по её версии, было оправдано провокациями и нарушениями со стороны демонстрантов.