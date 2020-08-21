В 7-м выпуске «Международной панорамы» автор и ведущая программы Олеся Орленко вместе с членом французской коммунистической партии Винсеном Буле выяснила, существует ли след НАТО в белорусских протестах

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL Светланы Тихановской.

Поводом для скандала стало выявление связи ее программных обещаний с программой белорусских националистов.

В так называемой «Программе развития страны», которую представила Тихановская, говорится о необходимости выхода из любых интеграционных объединений с участием России. Также в числе обещаний — введение уголовной ответственности в отношении тех, кто оспаривает существование белорусской нации. При этом официально Тихановская в своей предвыборной кампании об этом не заявляла.

Ранее ознакомиться с самой программой предлагалось на сайте reformby.com. Здесь можно было обнаружить, что материалы разработаны «на основе» так называемого реанимационного пакета реформ белорусских националистов. Он был опубликован на портале «Zabelarus» в июне 2020 года. Когда информация о связях Тихановской с националистами появилась в сети, сайт «Zabelarus» заблокировали.