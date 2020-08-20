Напомним, весной 2020 года Максиму Ткачуку националисты устроили травлю за то, что на песенном конкурсе в Лондоне он исполнил «Смуглянку». Националисты назвали 12-летнего мальчика «пропагандистом Русского мира», а его бабушку и учителей — «предателями».
Максим Ткачук принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion, который проходит в Лондоне. Там он спел советскую военную песню "Смуглянка", одевшись в костюм, стилизованный под фронтовую форму советской армии.
При этому ему удалось обойти представителей 23 стран и одержать победу в трех номинациях. Сам конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.