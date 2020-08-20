12-летнему сироте из Волынской области Максиму Ткачуку Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в регистрации на национальный отбор в детском Евровидении. Журналист Руслан Коцаба рассказал изданию Украина.ру, почему НОТУ и Аласания воюют с талантливым ребенком

Россия поможет? Сироту, которого затравили за «Смуглянку», не пустили на Евровидение © Скриншот из видео Украина.ру Максиму Ткачуку националисты устроили травлю за то, что на песенном конкурсе в Лондоне он исполнил «Смуглянку». Националисты назвали 12-летнего мальчика «пропагандистом Русского мира», а его бабушку и учителей — «предателями».

Максим Ткачук принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion, который проходит в Лондоне. Там он спел советскую военную песню "Смуглянка", одевшись в костюм, стилизованный под фронтовую форму советской армии.

При этому ему удалось обойти представителей 23 стран и одержать победу в трех номинациях. Сам конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.