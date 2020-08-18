В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— О русофобской риторике в Белоруссии;

— Тихановская — националистка?

— Возможно ли в Белоруссии двоевластие?

— О взаимоотношениях Китая и РБ.

Белашко: «Лукашенко уйдет, счет идет на недели, месяцы» © Скриншот из видео Украина.ру Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.