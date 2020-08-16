В 8-й раз наши эксперты Ростислав Ищенко и Олег Неменский собрались на даче у журналиста Захара Виноградова, чтобы обсудить актуальные политические и социальные темы недели

— чем закончатся массовые воскресные протесты в Минске;

— как будет развиваться ситуация в Белоруссии ближайшие дни;

— что может помочь, а что помешать Лукашенко остаться при власти.

Формат выходного дня «О политике на даче» выходит по выходным дням на нашем канале. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге своих сторонников в Минске 16 августа, что не он виновен в силовых противостояниях на белорусских улицах

«Не я породил жестокость на улицах. Сегодня раздаются угрозы семьям военных, милиции, госслужащих — всем, кто встал рядом с Лукашенко. Играете с огнем! Не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну — мирную, которой все завидовали. У нас нет сторонников, все хотят, чтобы мы встали на колени», — заявил Лукашенко.