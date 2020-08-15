Журналист Владислав Мальцев дал прогноз о развитии протестов в Белоруссии на грядущих выходных

Так, по мнению эксперта, в воскресенье (16 августа) на улицы может выйти более 100 тысяч человек.

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Протесты в Белоруссии: Лукашенко обсудил ситуацию с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.

Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.