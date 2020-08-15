Так, по мнению эксперта, в воскресенье (16 августа) на улицы может выйти более 100 тысяч человек.
Кроме того, вы узнаете:
— Рабочие каких организаций могут выйти против Лукашенко?
— Почему глава МВД Белоруссии извинился за жестокость ОМОНа?
— В Белоруссии могут появиться партизаны?
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.
Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.