Корреспондент Octagon.media Александр Колесников рассказал зрителям Youtube-канала Украина.ру, какую роль играет рабочий класс в белорусских протестах

Вы узнаете:

— Почему в Белоруссии нет забастовок?

— Существует ли радикальная русофобская риторика среди белорусского народа?

— Когда оппозиция сменит Лукашенко?

— Почему власть извинилась за жестокость ОМОНа?

— О чем говорит белорусская социология?

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.