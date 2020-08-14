Он объяснил:
— как поделена власть в Белоруссии;
— как белорусские СМИ корректируют рейтинг Лукашенко;
— национальный менталитет белорусов;
— почему меньшинство протестующих поддержит либеральные реформы;
— существуют ли в РБ радикальные организации;
— заводы останавливают работу: пойдут ли госслужащие (бюджетники) против власти.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.