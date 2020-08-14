Политолог Даниил Богатырев 13 августа рассказал Украине.ру, на чем держится власть белорусского лидера Александра Лукашенко и почему Белоруссия не пойдет по украинскому сценарию

Он объяснил: — как поделена власть в Белоруссии;

— как белорусские СМИ корректируют рейтинг Лукашенко;

— национальный менталитет белорусов;

— почему меньшинство протестующих поддержит либеральные реформы;

— существуют ли в РБ радикальные организации;

— заводы останавливают работу: пойдут ли госслужащие (бюджетники) против власти. Киевский Майдан был куда жальче белорусских беспорядков – польский эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.