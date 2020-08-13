Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности:

— что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы"оппозиции. Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.