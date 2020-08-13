В Одессе прошла акция в поддержку участников протестов в Белоруссии. Соответствующее видео опубликовали 13 августа на YouTube-канале издания Украина.ру

«Правый сектор»* решил защищать бизнесменов Херсонщины от рейдеров «с Востока» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алены Балабы, собрание не касается украинской политики, все пришедшие выражают только поддержку Белоруссии. Участники акции пожелали белорусам отстоять свое право на свободу и демократию.

Активисты «Правого сектора» повесили на фонаре чучело белорусского «ОМОНовца».

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ