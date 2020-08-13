Советский и украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков 12 августа прокомментировал продолжающиеся протесты после президентских выборов в Белоруссии

Алексей Зубец: Победа Лукашенко над протестами ставит под вопрос само существование Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец Александра Лукашенко спасает только то, что в республике нет олигархов, которые могли бы иметь свои политические амбиции.

Также Быстряков считает, что Белоруссия выгодно использует обострившиеся взаимоотношения между Украиной и Россией.

Центризбирком Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в стране. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.