Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, кто заинтересован в смене власти в Белоруссии, а также оценил сроки окончания протестов

— Устали ли белорусы от Лукашенко?

— В каком случае Лукашенко может повторить судьбу Януковича?

— Можно ли обвинить белорусских силовиков в чрезмерной жестокости?