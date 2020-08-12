— Устали ли белорусы от Лукашенко?
— В каком случае Лукашенко может повторить судьбу Януковича?
— Можно ли обвинить белорусских силовиков в чрезмерной жестокости?
Напомним, ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.