Оппозиция в Белоруссии настроена решительно и оспаривает результаты выборов различными методами, включая уличные протесты. Мы попросили журналиста и блогера из Донецка Рамиля Замдыханова оценить, насколько велики шансы президента Лукашенко отстоять победу на выборах

Также Замдыханов дал оценку тому, насколько технологии, применяемые для разогрева протеста в Белоруссии, похожи на те, которые применялись на Майдане в 2013-2014 годах.

Белорус из Украины: Союзное государство с Россией спасёт Белоруссию от гражданской войны © Скриншот из видео Украина.ру Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

9 августа после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые беспорядки. По данным СМИ, в Минске вышли на протесты около 10 тысяч человек. Аналогичные стихийные демонстрации начались в Могилеве, Витебске и других городах республики. Правоохранители для разгона протестующих применяют светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.