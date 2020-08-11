В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— Чем могут закончиться протесты в Белоруссии?

— Почему Тихановская не возглавила протесты и сбежала в Литву?

— Почему в день голосования в Белоруссии были проблемы с интернетом?

— Протесты в Белоруссии: почему задерживают российских журналистов?

— Какова реакция Запада на протесты в Белоруссии?

— Может ли Лукашенко остаться в изоляции Запада?

— Это последний президентский срок Александра Лукашенко?

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Армен Гаспарян: Почему Путин поддержал Лукашенко? © Скриншот из видео Украина.ру

Светлана Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. Как утверждает кандидат, такое решение она приняла самостоятельно, «оказавшись перед выбором». Главная интрига теперь — продолжатся ли протесты. Позднее Тихановская записала еще одно видеообращение, в котором призвала митингующих не выходить на улицы.

США и Евросоюз готовятся ввести новые санкции против Белоруссии из-за жестокого подавления уличных протестов после выборов президента. В своих заявлениях руководители США, Великобритании и других стран Европы, а также Украины раскритиковали действия Александра Лукашенко и призвали его отказаться от насилия. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал собрать внеочередное заседание Совета Европы и сформировать «решительную реакцию Евросоюза на события в Белоруссии».