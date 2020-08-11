Политолог, журналист Армен Гаспарян объяснил, почему Путин, несмотря на разногласия с Лукашенко, поздравил его с победой. Кроме того, эксперт рассказал, как после выборов будут развиваться российско-белорусские отношения

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Венесуэльский вариант для Белоруссии? К чему приведёт отъезд из страны Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Светлана Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. Как утверждает кандидат, такое решение она приняла самостоятельно, «оказавшись перед выбором». Главная интрига теперь — продолжатся ли протесты. Позднее Тихановская записала еще одно видеообращение, в котором призвала митингующих не выходить на улицы.

«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — сказала Тихановская.