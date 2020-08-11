Кроме того, Летов ответил на ряд актуальных вопросов:
— Почему песня Виктора Цоя «Перемен» стала гимном протестов в Белоруссии?
Напомним, 15 августа 2020 года исполнится 30 лет со дня трагической гибели Цоя.
— Может ли артист быть музыкантом и политиком одновременно?
— Как российские музыканты выживали на карантине?
— Что самое главное для начинающего музыканта?
Сергей Летов — российский музыкант, саксофонист, основатель музыкального издания «Пентаграмма». Работал с многочисленными группами и музыкантами, в том числе со своим братом Егором Летовым и его группой «Гражданская Оборона», Сергеем Курёхиным и его проектом «Поп-механика», Алексеем Борисовым и Иваном Соколовским, группой «ДК».
С 2004 года читает лекции о современной музыке в Московском институте журналистики и литературного творчества.