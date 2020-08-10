Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан прокомментировал ситуацию после выборов в Белоруссии. Он рассказал, каков потенциал у белорусских протестов и какие ошибки совершили белорусские власти в попытках не допустить майдан у себя в стране

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — сказал Лукашенко.

Почему белорусы наступают на украинские грабли? — Филиндаш о протестах в Белоруссии © Скриншот из видео Украина.ру Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает официальные данные ЦИК республики.