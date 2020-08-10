Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Протесты в Белоруссии: есть ли у протестующих шанс отменить результаты выборов?
— Чем могут закончиться протесты в Белоруссии?
— Почему протестующих не волнует украинский опыт?
— Почему постсоветские страны готовы быть под влиянием Запада?
ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.
После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки. Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержали не менее 213 человек.