Народный депутат Украины IV и V созывов Евгений Филиндаш рассказал, что ждет Белоруссию, если она повторит украинский сценарий

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Протесты в Белоруссии: есть ли у протестующих шанс отменить результаты выборов?

— Чем могут закончиться протесты в Белоруссии?

— Почему протестующих не волнует украинский опыт?

— Почему постсоветские страны готовы быть под влиянием Запада?

Видеманн назвал три причины протестов в Белоруссии, одна из них — российский бизнес © Скриншот из видео Украина.ру Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки. Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержали не менее 213 человек.