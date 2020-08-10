Политолог, журналист и писатель Владимир Видеманн назвал три главные причины протестов в Белоруссии

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Что заставляет людей на постсоветском пространстве выходить на протесты против властей?

— Чем могут закончится протесты в Белоруссии?

— Почему постсоветские страны все чаще отворачиваются от России и смотрят в сторону Запада?

— Есть ли место постсоветским странам в Западном мире?

— Может ли Белоруссия проводить многовекторную политику?

— Пойдет ли Белоруссия по украинскому сценарию?

— Главные ошибки «мягкой силы» России?

— Почему Запад видит в России ненадежного партнера?

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки. Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержали не менее 213 человек. В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате акций в Минске.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает официальные данные ЦИК республики, при этом команда Тихановской приняла решение, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов главы государства, чтобы избежать возможных провокаций.