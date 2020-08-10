Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал изданию Украина.ру итоги президентских выборов в Белоруссии

Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева

— Будут ли продолжаться протесты в Белоруссии и чем они могут закончиться?

— Есть ли у протестующих шанс отменить результаты выборов?

— Насколько правы оппозиционеры, заявляя о фальсификациях на выборах?

— Какой будет реакция Запада и России на результаты выборов?

— Тихановская набрала на выборах около 10%: это успех или провал?

— Есть ли политическое будущее у Светланы Тихановской?

— Почему в день голосования в Белоруссии были проблемы с интернетом?

— Изменит ли Лукашенко свою риторику в сторону России после победы на выборах?

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — сказал Лукашенко.

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в стране. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает официальные данные ЦИК республики, заявила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.

«А вы как думаете? У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70%, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет», — заявила Ковалькова.