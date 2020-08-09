Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах в воскресенье в Минске, 9 августа

Лукашенко оценил свои шансы на победу на президентских выборах © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Прощаясь с членами избирательной комиссии и журналистами, Лукашенко поблагодарил их за фото.

«Спасибо, спасибо за фотографию за мой счет», — сказал президент Белоруссии.

Избирательные участки в Белоруссии открылись в 08:00 в воскресенье и будут работать до 20:00 часов, после этого начнется подсчет голосов. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.