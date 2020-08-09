Лукашенко пришел на выборы на участок №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры.
Прощаясь с членами избирательной комиссии и журналистами, Лукашенко поблагодарил их за фото.
«Спасибо, спасибо за фотографию за мой счет», — сказал президент Белоруссии.
Избирательные участки в Белоруссии открылись в 08:00 в воскресенье и будут работать до 20:00 часов, после этого начнется подсчет голосов. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.