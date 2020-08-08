Глава комсомола Украины Михаил Кононович прокомментировал некоторые важные тезисы, которые на днях озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.