Политолог Олег Хавич на днях рассказал, каким образом Польша вмешивается в президентские выборы в Белоруссии

Арчил Сихарулидзе: Белоруссия может позволить себе сидеть на шпагате между Европой и Россией © Sputnik / Vladimir Umikashvili

— Спонсирует ли Польша белорусскую оппозицию?

— Насколько важна Белоруссия для Польши?

— Зачем Белоруссию пригласили в «Люблинский треугольник»?

28 июля Украина, Польша и Литва заявили о создании «Люблинского треугольника», в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве. Именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство — Речь Посполитую. Состав участников «треугольника» практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Белоруссии.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.