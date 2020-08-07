Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Спонсирует ли Польша белорусскую оппозицию?
— Насколько важна Белоруссия для Польши?
— Зачем Белоруссию пригласили в «Люблинский треугольник»?
28 июля Украина, Польша и Литва заявили о создании «Люблинского треугольника», в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве. Именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство — Речь Посполитую. Состав участников «треугольника» практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Белоруссии.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.