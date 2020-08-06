Политолог Владимир Корнилов 6 августа рассказал, зачем президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно идет на конфликт с Москвой

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Почему Лукашенко повторяет риторику русофоба Турчинова?

— Можно ли назвать Белоруссию настоящим союзником России?

— Какие страны являются союзниками России и почему?

— Насколько важна Белоруссия для безопасности России?

— Зачем Белоруссии военные учения на границе с Россией?

— Нужно ли Белоруссии и России строить Союзное государство?

— Кто выиграет президентские выборы в Белоруссии?

Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

На прошлой неделе, 29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.