Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, погибли более 100 человек, более 4 тыс. пострадали.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.
В то же время, по заявлению посла Украины в Ливане Игоря Осташа, несколько украинцев получили незначительные травмы в результате взрыва в Бейруте — погибших, как и серьезно пострадавших, нет.