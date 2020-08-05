Мощный взрыв в Бейруте вчера облетел все мировые СМИ. Кадры взрыва и разрушений ужасают. Издание Украина.ру пообщалось с очевидцев взрыва и его последствий - журналистом и востоковедом Анхар Кочневой

Игорь Димитриев: Взрыв в Ливане настолько страшен, что никто не будет извлекать из него выгоду © Facebook, Игорь Димитриев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.

В то же время, по заявлению посла Украины в Ливане Игоря Осташа, несколько украинцев получили незначительные травмы в результате взрыва в Бейруте — погибших, как и серьезно пострадавших, нет.