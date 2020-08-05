В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— Какие причины террористической активности на Украине?

— Профессионально ли работают спецслужбы на Украине?

Напомним, 21 июля Максим Кривош захватил пассажирский автобус в Луцке. 23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полицейского. 3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка. Террорист зашёл в помещение банка и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Работники банка покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию. Силовики уже задержали преступника.

— Почему украинские националисты не могут объединится в одну организацию?

— Зачем националисты создали новую организацию Centuria?

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Зачем Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»?

28 июля в Люблине Украина, Польша и Литва заявили о создании «Люблинского треугольника», в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве. Напомним, именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство — Речь Посполитую.

Отметим, что состав участников «треугольника» практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Белоруссии.

Кроме того, эксперт прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы.

В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране. Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы.

На президентский пост претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.