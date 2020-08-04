Политолог Андрей Золотарев 4 августа рассказал, чем грозит Украине террористический бум

Киевскому террористу объявили о подозрении - Офис генпрокурора © Facebook, Антон Геращенко Максим Кривош захватил пассажирский автобус. В Полтаве 23 июля Роман Скрипник взял в заложники полицейского. В Киеве 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка.

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Виноват ли Зеленский в резком росте терактов на Украине?

— Допустимо ли представителям власти выполнять требования террористов?

— Профессионально ли работают спецслужбы на Украине?

— Зачем на Украине закрывают специальные медучреждения?

— Почему Зеленский не отменит медреформу Супрун?

— Как инциденты в Луцке, Полтаве и Киеве повлияют на рейтинг Зеленского и партии «Слуга народа»?

— Как перемирие на Донбассе отразится на рейтинге Зеленского?