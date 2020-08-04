В Луцке 21 июля Максим Кривош захватил пассажирский автобус. В Полтаве 23 июля Роман Скрипник взял в заложники полицейского. В Киеве 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Виноват ли Зеленский в резком росте терактов на Украине?
— Допустимо ли представителям власти выполнять требования террористов?
— Профессионально ли работают спецслужбы на Украине?
— Зачем на Украине закрывают специальные медучреждения?
— Почему Зеленский не отменит медреформу Супрун?
— Как инциденты в Луцке, Полтаве и Киеве повлияют на рейтинг Зеленского и партии «Слуга народа»?
— Как перемирие на Донбассе отразится на рейтинге Зеленского?