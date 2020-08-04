Депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов Алексей Журавко рассказал, чем ситуация в Белоруссии похожа на начало Евромайдана в Киеве

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Насколько вероятен сценарий Майдана после президентских выборов в Белоруссии?

— Лукашенко ведет себя, как Янукович в 2013 году?

— Какой интерес представляет Белоруссия для Китая и вмешивается ли КНР в президентские выборы в Белоруссии?

— Вмешивается ли Украина в президентские выборы в Белоруссии?

— Есть ли в Белоруссии русофобия?

Западные СМИ: выборы в Белоруссии не будут просто протокольными © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

Напомним, наиболее рейтинговым кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.