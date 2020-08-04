Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Насколько вероятен сценарий Майдана после президентских выборов в Белоруссии?
— Лукашенко ведет себя, как Янукович в 2013 году?
— Какой интерес представляет Белоруссия для Китая и вмешивается ли КНР в президентские выборы в Белоруссии?
— Вмешивается ли Украина в президентские выборы в Белоруссии?
— Есть ли в Белоруссии русофобия?
9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. На президентский пост претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Напомним, наиболее рейтинговым кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.