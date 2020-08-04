Политолог Константин Бондаренко объяснил, что общего между сегодняшней ситуацией в Белоруссии и Евромайданом на Украине

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Насколько вероятен сценарий Майдана после президентских выборов в Белоруссии?

— Лукашенко ведет себя, как Янукович в 2013 году?

— Какой интерес представляет Белоруссия для Китая и вмешивается ли КНР в президентские выборы в Белоруссии?

— Вмешивается ли Украина в президентские выборы в Белоруссии?

— Есть ли в Белоруссии русофобия?

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

Напомним, наиболее рейтинговым кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.