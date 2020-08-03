Не успело украинское общество прийти в себя после инцидента с террористами в Луцке и Полтаве, как в Киеве прошла очередная террористическая акция

Киевский террорист Каримов оказался радикальным исламистом © REUTERS, VALENTYN OGIRENKO

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Виноват ли Зеленский в резком росте терактов на Украине?

— Допустимо ли представителям власти выполнять требования террористов?

— Профессионально ли работают спецслужбы на Украине?

— Зачем на Украине закрывают специальные медучреждения?

— Как инциденты в Луцке, Полтаве и Киеве повлияют на рейтинг Зеленского и партии "Слуга народа"?

Напомним, 3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка. Террорист зашёл в помещение банка и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Работники банка покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию. Силовики уже задержали преступника.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, в детстве Каримову был поставлен диагноз олигофрения. Косвенно это подтверждает то, что успел наговорить журналистам сам террорист. Так, он просил называть себя святым духом.

Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели. 23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полицейского. 21 июля Максим Кривош захватил пассажирский автобус в Луцке.

Кроме того, эксперт рассказал о предвыборных раскладах в преддверии грядущих местных выборов.

25 октября 2020 года на Украине пройдут выборы в местные органы власти. По данным опроса Active Group, около 30% киевлян готовы поддержать Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Политсила «Удар» лидирует на выборах в киевский городской совет, партию Кличко готовы поддержать 18% избирателей. На втором месте партия «Слуга народа» — 17, 9 %. Опрос проводили с 17- 19 июня 2020 года.