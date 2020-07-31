— нужен ли украинцам мир на Донбассе? Почему часть жителей Украины называют прекращение огня на Донбассе капитуляцией;
— действительно ли Зеленский хочет остановить войну на Донбассе;
— будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений.
22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия на Донбассе. Митингующие обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, протесты против перемирия на Донбассе прошли в ряде крупных городов Украины. В частности, митинги прошли на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона. Кроме того, эксперт объяснил, почему Леонид Кучма решил больше не участвовать в переговорах по Донбассу.
Напомним, бывший президент Леонид Кучма прекратил свое участие в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы. В трехстороннюю контактную группу Кучма вошел в 2014 году, однако в сентябре 2018 года покинул украинскую делегацию. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах по Донбассу 3 июня 2019 года.
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.