Политолог Ростислав Ищенко рассказал, какие рычаги давления на Украину есть у России

Также эксперт объяснил необходимость расширения российских санкции против Украины.

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из «черного списка». Авторами инициативы выступило правительство России.

Еще одна жертва санкций против России. КрАЗ сокращает сотрудников © epravda.com.ua

Напомним, 1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Законопроект также предлагает: обязать платежных операторов каждый квартал отчитываться о блокировках средств подсанкционных лиц; наделить Банк России правом отзывать лицензии за неисполнение предписаний о блокировках. В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.