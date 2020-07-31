Политолог Борис Межуев рассказал, как работает «мягкая сила» США и насколько сильно она влияет на российское общество

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— что такое «мягкая сила» России;

— каково влияние российской «мягкой силы» на американское общество;

— в каких странах мира и постсоветского пространства сильно влияние России и почему;

— соответствует ли влияние России в мире ее потенциалу, размеру, возможностям;

— какие есть инструменты наращивания влияния и почему американцы достаточно успешно используют «мягкую силу».

Что общего между морской свинкой и Россотрудничеством. Обращение к Примакову © Public domain Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.

Напомним, Примаков является автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». Прежний руководитель агентства Элеонора Митрофанова теперь работает в МИДе послом по особым поручениям.

Россотрудничество — основной государственный институт, реализующий многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей и улучшению имиджа России. Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах.

В некоторых странах сотрудники агентства работают в составе российских посольств.