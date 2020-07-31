Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— что такое «мягкая сила» России;
— каково влияние российской «мягкой силы» на американское общество;
— в каких странах мира и постсоветского пространства сильно влияние России и почему;
— соответствует ли влияние России в мире ее потенциалу, размеру, возможностям;
— какие есть инструменты наращивания влияния и почему американцы достаточно успешно используют «мягкую силу».
В конце июня Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.
Напомним, Примаков является автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». Прежний руководитель агентства Элеонора Митрофанова теперь работает в МИДе послом по особым поручениям.
Россотрудничество — основной государственный институт, реализующий многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей и улучшению имиджа России. Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах.
В некоторых странах сотрудники агентства работают в составе российских посольств.