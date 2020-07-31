Скадовск - курортный город на Джарылгачском заливе Черного моря в 2012 году получил статус курорта государственного значения Главные особенности курорта - климат и воздух, насыщенный озоном, бромом и йодом Город известен даже за пределами Украины как место для оздоровления детей и взрослых

В середине мая было опубликовано постановление о переходе на «адаптивный карантин» 21 мая. Согласно документу, все карантинные ограничения на территории страны продлеваются с 22 мая до 22 июня 2020 года с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

Медреформа в действии. Под Николаевом уволили 34 врача из больницы, где лечили от туберкулеза © pixabay.com

Это решение урегулирует положения о деятельности культурных учреждений, которые ранее не были согласованы — театров, ночных развлекательных заведений и других учреждений. Согласно ему ночные развлекательные учреждения не могут работать после 23:00, а учреждения культуры на период карантина могут работать до 23:00 с соблюдением ряда ограничений и правил.