Вместе с правозащитником из Донецка Иваном Копылом мы обсудили деятельность Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и очередную, 39-ю, попытку перемирия в Донбассе

Также Копыл рассказал о расследовании, проведённом правозащитниками, которое посвящено 27 июля 2014 года — дате, более известной как «кровавое воскресенье».

Копатько оценил роль Кучмы в урегулировании конфликта в Донбассе - видео Леонид Кучма решил уйти с должности. Президент заявил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и сложной.

Вероятной кандидатурой на его замену является первый президент Украины Леонид Кравчук.