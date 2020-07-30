Также Копыл рассказал о расследовании, проведённом правозащитниками, которое посвящено 27 июля 2014 года — дате, более известной как «кровавое воскресенье».
Напомним, 28 июля Офис президента Украины сообщил, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма решил уйти с должности. Президент заявил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и сложной.
Вероятной кандидатурой на его замену является первый президент Украины Леонид Кравчук.