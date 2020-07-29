В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— является ли новое перемирие на Донбассе «настоящим прорывом» в Минском процессе;

— нужен ли украинцам мир на Донбассе;

— почему часть жителей Украины называют прекращение огня на Донбассе капитуляцией;

— действительно ли Зеленский хочет остановить войну на Донбассе;

— будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений.

22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.

Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия на Донбассе. Митингующие обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, протесты против перемирия на Донбассе прошли в ряде крупных городов Украины. В частности, митинги прошли на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона.

Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— может ли теракт в Луцке быть постановкой;

— правильно ли поступил Зеленский, выполнив требование террориста.

21 июля в Луцке неоднократно судимый Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Это был рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко — Красиловка. Внутри находились 13 человек. Преступник требовал от председателей судов, глав министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинских олигархов выложить на ютьюбе ролики со словами «Я террорист в законе».

От президента Украины Владимира Зеленского захватчик потребовал опубликовать видеообращение с текстом «Фильм „Земляне" 2005 года смотреть всем». В противном случае он пригрозил взорвать имеющиеся у него бомбы. Преступник несколько раз стрелял в сторону правоохранителей, бросал из окон автобуса взрывпакеты и пытался сбить полицейский беспилотник.

Луцкий террорист отпустил часть заложников после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. После чего президент Украины выполнил одно из требований террориста — записал видеопризыв смотреть фильм «Земляне». В результате преступник сдался, и спустя 12 часов заложники были освобождены.

Полиция предъявила Максиму Кривошу обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия.

Также Армен Гаспарян заверил, что Украина в любом случае откроет транспортное сообщение с Россией после пандемии.

Напомним, по словам замминистра иностранных дел Василия Боднаря, Украина пока не рассматривает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Ранее Кабмин Украины принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.