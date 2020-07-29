Почему влияние футбольных ультрас на Украине столь сильно и насколько политика крепко смешана с современным украинским футболом мы выясняли вместе с бывшим главой пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» Русланом Мармазовым.
Напомним, 20 июля руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко. 23 июля румынского тренера Мирча Луческу официально назначили главным тренером «Динамо».
Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать». Всего через 4 дня под давлением ультрас 27 июля Луческу объявил об уходе из команды.
Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», президент клуба Игорь Суркис уговорил румынского специалиста остаться.
С 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтер» — основного конкурента «Динамо». Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал победителем Кубка УЕФА