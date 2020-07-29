Тренер Мирча Луческу и киевское «Динамо» недавно представлялись невозможным сочетанием. Однако, это факт. Многие оказались недовольны этим фактом, в их числе и наиболее ярые фанаты «Динамо»

Почему влияние футбольных ультрас на Украине столь сильно и насколько политика крепко смешана с современным украинским футболом мы выясняли вместе с бывшим главой пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» Русланом Мармазовым. Напомним, 20 июля руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко. 23 июля румынского тренера Мирча Луческу официально назначили главным тренером «Динамо». Армен Гаспарян: Мирча Луческу станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер» © Скриншот из видео Украина.ру Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», президент клуба Игорь Суркис уговорил румынского специалиста остаться. С 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтер» — основного конкурента «Динамо». Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал победителем Кубка УЕФА