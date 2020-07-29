Социолог Евгений Копатько 28 июля объяснил, почему жители Донбасса не увидели в новом перемирии «настоящего прорыва» в Минском процессе

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Верят ли жители Донбасса в эффективность нового перемирия?

— Нужен ли украинцам мир в Донбассе?

— Почему часть жителей Украины называют прекращение огня в Донбассе — капитуляцией?

— Действительно ли Зеленский хочет остановить войну?

— Будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений?

— Что ждет Донбасс, если Украина официально выйдет из Минского процесса?

Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия в Донбассе. Митингующие обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Протесты против перемирия в Донбассе прошли также в ряде крупных городов Украины. В частности, на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона.