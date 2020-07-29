Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Верят ли жители Донбасса в эффективность нового перемирия?
— Нужен ли украинцам мир в Донбассе?
— Почему часть жителей Украины называют прекращение огня в Донбассе — капитуляцией?
— Действительно ли Зеленский хочет остановить войну?
— Будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений?
— Что ждет Донбасс, если Украина официально выйдет из Минского процесса?
На прошлой неделе в ходе переговоров контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия в Донбассе. Митингующие обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Протесты против перемирия в Донбассе прошли также в ряде крупных городов Украины. В частности, на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона.