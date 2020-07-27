Политолог Владимир Корнилов рассказал Украине.ру, каковы шансы, что политическая часть Минских соглашений будет выполнена

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Как долго продлится новое перемирие Зеленского на Донбассе?

— Почему Киев назвал "настоящим прорывом" дополнительные меры по соблюдению перемирия на Донбассе?

— Почему сторонники Порошенко считают данное перемирие капитуляцией?

— Почему Украине выгодна война на Донбассе?

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Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе. Новость о перемирии разделила Украину надвое: одни считают, что это огромная ошибка, и призывают людей выходить на протесты, другие говорят о робкой надежде на мир.

Накануне у президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоялся разговор, который в Кремле назвали конструктивным и деловым. В частности, политики позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Зеленский указали на необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках Контактной группы. Также лидеры акцентировали важность безусловного соблюдения договоренностей по прекращению огня в Донбассе.

Президент России подчеркнул приоритетность реализации решений, принятых лидерами «нормандского формата», в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Вместе с тем Путин особо отметил, что еще раз озвученная Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей.