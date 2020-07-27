Геническ - небольшой курортный городок на побережье Азовского моря возле Арабатской стрелки. Он весьма привлекателен для туристов. Город небольшой и тихий, а море спокойное. Однако, курортный сезон 2020 года в Геническе выдался не слишком удачным. Пандемия коронавируса и отсутствие денег у людей делают своё дело

Несмотря на не слишком весёлую ситуацию город пытается жить полной курортной жизнью. Запреты и карантин этому также не помеха. Даже после 11 вечера заведения продолжают работу, а музыка в них не стихает.

«Украина: с небес на землю»: популярнейший украинский курорт Коблево © Скриншот из видео Украина.ру

17 июня правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.

8 июля правительство Украины разрешило учреждениям культуры на время карантина работать до 23:00 при условии соблюдения ряда ограничений и правил.

Это решение урегулирует положения о деятельности культурных учреждений, которые ранее не были согласованы — театров, ночных развлекательных заведений и других учреждений.

Согласно ему ночные развлекательные учреждения не могут работать после 23:00, а учреждения культуры на период карантина могут работать до 23:00 с соблюдением ряда ограничений и правил.