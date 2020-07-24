26 июля в России отмечают День Военно-Морского Флота.
По традиции самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых городах России, а именно в Санкт-Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Владивостоке, Астрахани, Калининграде, Новороссийске, Североморске, Балтийске.
Одной из главных традиций праздника является церемония поднятия Андреевского флага.
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.