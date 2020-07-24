В 27-м выпуске проекта «Посмотри в глаза Донбассу» автор проекта Светлана Пикта познакомит вас с главой антикризисного комитета в Краматорске Павлом Цвеловым

В центре Краматорска вывешен флаг Новороссии

Он рассказал, как жители ДНР вели борьбу против незаконной украинской власти в 2014 году, как пытались в условиях войны помочь предпринимателям и пенсионерам, которые с апреля 2014 года не получали свои пенсии. Кроме того, Цвелов рассказал, как жителям Краматорска пытались помешать провести референдум о независимости ДНР.

В феврале 2014 года в Краматорске возникло противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана. Двенадцатого апреля жители Краматорска, собравшиеся на митинг перед горисполкомом, потребовали от мэра города Геннадия Костюкова признать ДНР. Не дождавшись мэра, митингующие зашли в здание и подняли над ним флаг ДНР.

Четырнадцатого апреля Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции на востоке Украины, а на следующий день в районе краматорского аэродрома произошло первое вооруженное столкновение.