США вступает в конфронтацию с Китаем, продолжаются протесты BLM, а тем временем страна вовсю готовится к президентским выборам. Что происходит в США перед выборами? Об этом изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Руслан Бизяев

Ранее США потребовали от Китая закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное в Хьюстоне. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.

Китаист Вавилов объяснил, зачем Трамп провоцирует конфликт с КНР

Голосование на выборах президента США пройдет 3 ноября 2020 года. От республиканцев будет участвовать действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия только готовится выбрать своего кандидата. Фаворитом считается бывший вице-президент Джо Байден.

По последним данным, Джо Байден обходит по популярности Дональда Трампа на 8%. Результаты опроса 19 июля опубликовал телеканал Fox News. Среди респондентов рейтинг Байдена составил 49%, а рейтинг популярности Трампа — 41%.