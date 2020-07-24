Ранее США потребовали от Китая закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное в Хьюстоне. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.
16 июля ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Трампа обсуждает запрет на въезд в США для всех членов Компартии Китая и их семей. Кроме того, обсуждается возможность аннулировать визы членам Компартии, которые уже находятся в США. В этом случае их депортируют.
Голосование на выборах президента США пройдет 3 ноября 2020 года. От республиканцев будет участвовать действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия только готовится выбрать своего кандидата. Фаворитом считается бывший вице-президент Джо Байден.
По последним данным, Джо Байден обходит по популярности Дональда Трампа на 8%. Результаты опроса 19 июля опубликовал телеканал Fox News. Среди респондентов рейтинг Байдена составил 49%, а рейтинг популярности Трампа — 41%.