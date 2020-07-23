— Зачем США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне?
— Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае?
— Как Китай ответит на запрет от США на выдачу виз для членов Компартии КНР?
— Как будут развиваться американо-китайские отношения после президентских выборов в США?
США потребовали от Китая закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное в Хьюстоне (одно из шести дипломатических представительств КНР в США). Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.