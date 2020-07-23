Китаист Николай Вавилов 22 июля рассказал о новых деталях американо-китайского противостояния:

— Зачем США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне?

— Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае?

Вмешательство во внутренние дела: Китай пригрозил Великобритании из-за решения по Гонконгу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

— Как будут развиваться американо-китайские отношения после президентских выборов в США?

США потребовали от Китая закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное в Хьюстоне (одно из шести дипломатических представительств КНР в США). Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.