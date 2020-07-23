Во вторник, 21 июля, вся Украина пристально следила за Луцком, где 45-летний Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Требования были несколько необычными.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о судимостях Кривоша, а украинские СМИ выяснили, что он лечился в психиатрических больницах, а также что он является зоозащитником и автором книги «Философия преступника». Собственно, фильм «Земляне», который Кривош требовал прорекламировать при участии Зеленского, посвящен жестокому обращению с животными.
Захват заложников произошел утром. А поздно вечером того же дня Кривош после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.