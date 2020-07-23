Многие эксперты считают, что президент Украины Владимир Зеленский буквально «открыл ящик Пандоры», когда пошел на поводу у захватчики автобуса в Луцке. О возможных последствиях ситуации с луцким террористом Украина.ру беседовала с политологом, экспертом Института стран СНГ Иваном Скориковым

Захват заложников в Луцке не является актом терроризма — Владимир Воля © Кадр из видео Украина.ру Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Требования были несколько необычными.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о судимостях Кривоша, а украинские СМИ выяснили, что он лечился в психиатрических больницах, а также что он является зоозащитником и автором книги «Философия преступника». Собственно, фильм «Земляне», который Кривош требовал прорекламировать при участии Зеленского, посвящен жестокому обращению с животными.

Захват заложников произошел утром. А поздно вечером того же дня Кривош после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.