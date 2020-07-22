Политолог Владимир Воля объяснил, почему Украину признали самой криминальной страной в Европе

Напомним, по данным сервиса Numbeo, Украина заняла первое место в списке криминальных стран Европы.

На втором месте — Швеция, на третьем — Франция. Наиболее безопасной страной оказалась Словения.

Кроме того, эксперт прокомментировал захват автобуса в Луцке:

— может ли теракт в Луцке быть постановкой;

— правильно ли поступил Зеленский, выполнив требования террориста;

— насколько серьезна проблема терроризма на Украине;

— является ли Аваков эффективным главой МВД;

— как бороться с незаконным ношением оружия на Украине.