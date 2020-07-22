Почему захват заложников в Луцке так похож на плохую постановку? Использовано ли это для поднятия рейтингов некоторых политиков и подвергли ли людей опасности только для того, чтоб отвлечь внимание от реальных проблем? На эти вопросы ответит политический аналитик Алексей Калиниченко

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Требования были несколько необычными.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о судимостях Кривоша, а украинские СМИ выяснили, что он лечился в психиатрических больницах, а также что он является зоозащитником и автором книги «Философия преступника». Собственно, фильм «Земляне», который Кривош требовал прорекламировать при участии президента Украины Владимира Зеленского, посвящен жестокому обращению с животными.

Захват заложников произошел утром. А поздно вечером того же дня Кривош после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.