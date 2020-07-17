Политический аналитик Алексей Калиниченко 17 июля объяснил, почему языковой законопроект Максима Бужанского - фикция. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Поддержат ли депутаты законопроект Максима Бужанского?

— Есть ли запрос в украинском обществе на русские школы?

— Почему русский язык не приобрел статус второго государственного на Украине еще в 90-е годы?

— Почему русскоязычное население не протестует против ликвидации русских школ в стране?

— Как языковой вопрос влияет на рейтинг Зеленского?

В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского. Суть законопроекта заключается в том, чтобы перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.